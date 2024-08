Westfalenpokal: Kersken verhindert Bielefelder Blamage

DSC-Trainer hatte seine Mannschaft zwei Tage nach dem 2:1-Auftaktsieg in der Liga bei Energie Cottbus auf zehn Positionen verändert. Einzig Torhüter Jonas Kersken behielt seinen Platz in der Startelf.

Die Arminia ging bereits in der zweiten Minute durch einen Treffer von Nassim Boujellab in Führung. In der 21. Minute legte der Torschütze sein zweites Tor des Tages zum 2:0-Pausenstand nach. Jean-Luca Schulz (52.) und Leo Heidemann (86.) trafen in der zweiten Hälfte für den Außenseiter zum Ausgleich. Nach 90 Minuten ging es direkt ins Elfmeterschießen, in dem Kersken zwei Elfmeter parieren konnte.