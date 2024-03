Zweimal hatten die beiden Teams in den vergangenen zwölf Monaten gegeneinander gespielt - beide Duelle gingen torlos 0:0 aus. Ein solches Ergebnis würde es zwischen Leverkusen und Essen am Dienstagabend (05.03.2024) nicht geben - so viel stand vor dem Anstoß in der großen BayArena schon fest. Schließlich handelte es sich diesmal um ein K.o.-Duell - es musste ein Sieger her, der ins Halbfinale des Pokalwettbewerbs einziehen würde.

Essen von Beginn an entschlossen

Von Beginn an traten die Gästespielerinnen vort 3.500 Zuschauern entschlossener auf. Mit viel Tempo und Willen wurden die Bayer-Frauen in deren Hälfte früh gepresst, was Unsicherheiten bei den Gastgeberinnen auslöste. Essen viel sicherer - und schon in der 9. Minute mit dem 0:1: Nach einer Rechtsflanke schaltete Ramona Maier am schnellsten und wuchtete die Kugel per Fallrückzieher artistisch ins Bayer-Tor.

Die frühe Führung verlieh den Essenerinnen noch mehr Sicherheit. Weiter ging es druckvoll nach vorn - Natasha Kowalski stand nach 20 Minuten dicht vor dem 2:0 - schlenzte die Kugel freistehend aber etwas zu lässig aus neun Metern am Kasten vorbei.