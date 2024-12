Latte und Frohms retten für Wolfsburg

Die Wölfinnen gingen ohne die verletzte Jule Brand, aber mit dem Selbstvertrauen aus sieben Siegen in Folge in die Partie und hatten durch Marina Hegering nach einer Ecke die erste gute Chance (3.). Wolfsburg war in den ersten Minuten spielbestimmend, kam aber nicht mehr gefährlich vor das Tor. Nach einer Viertelstunde tauchte Leverkusen erstmals im gegnerischen Strafraum auf: VfL-Torhüterin Merle Frohms war bei einer scharfen Flanke von Janou Levels aber zur Stelle.

Nach 20 Minuten war die Partie ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Leverkusen. In der 27. Minute hatte Loreen Bender die große Chance auf den Führungstreffer, scheiterte aber an Frohms. Keine drei Minuten wurde Bender erneut gefährlich, traf jedoch bei einem Volleyschuss den Ball nicht richtig und verfehlte das Tor (30.). Kurz vor der Pause wurde es noch einmal richtig spektakulär. Caroline Kehrer traf erst die Querlatte des Wolfsburger Tors, den Nachschuss parierte Frohms glänzend (43.). Damit war das 0:0 zur Pause für die Wölfinnen ein wenig schmeichelhaft.

Kramer trifft und leitet Chancen-Festival ein

Nach dem Seitenwechsel machten die Leverkuserinnen da weiter, wo sie aufgehört hatten und gingen verdient in Führung. Nach einem hohen Ball von Katharina Piljic setzte sich Kramer vor dem Wolfsburger Tor durch und traf zum 1:0 (47.). Das Tor sollte der Startschuss zu einem offenen Schalgabtausch in den folgenden Minuten gewesen sein.

Für Wolfsburg scheiterte zunächst Hegering mit einem Distanzschuss an Friederike Repohl, im Nachschuss fand auch Svenja Huth in der Leverkusener Torfrau ihre Meisterin (53.). Auf der anderen Seite traf Levels den Pfosten (56.). Nachdem Alexandra Popp für die Wölfinnen aus kurzer Distanz und im Fallen etwas zu hoch zielte (63.), verpasste Kehrer für Bayer im Eins-gegen-eins mit Frohms das 2:0 (64.). Die eingewechselte Caitlin Dijkstra probierte es für Wolfsburg aus der Distanz, verfehlte das Leverkusener Tor aber knapp (72.).

Es blieb ein Chancen-Festival auf beiden Seite. Für Leverkusen verpasste Kramer in der 80. Minute nur knapp das 2:0. Auf der anderen Seite rettete Lilla Turanyi vor Lineth Beerensteyn (81.). Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Huth noch einen Abschluss, aber Repohl war zur Stelle (89.). Auch die sechs Minuten Nachspielzeit brachten die Gastgeberinnen ohne Gegentreffer zu Ende.