Auch Kowalski trifft doppelt

Damit nicht genug: Nürnberg hatte sich kaum wieder sortiert, da klingelte es ein zweites Mal in ihrem Kasten: Elmazi hatte an der Mittellinie den Ball erhalten, dribbelte los und wurde nicht angegriffen. Kurz vor dem 16er zog sie nach innen und schlenzte die Kugel sehenswert zum 2:0 ins lange Eck (7.).

Die Nürnbergerinnen waren ein wenig zu bedauern - sie konnten sich nicht befreien. In der 28. Minute wurde Essens Natasha Kowalski im gegnerischen Strafraum von den Beinen geholt. Den fälligen Strafstoß verwandelte sie selbst zum 3:0. Und auch Kowalski legte gleich noch einmal nach: In der 36. Minute hämmerte sie einen Freistoß direkt auch 22 Metern in den linken Winkel - ein Traumtor zum 4:0!

Kowalski per Hacke auf Maier - 5:0

Die Partie war zur Pause entschieden, der zweite Abschnitt geriet zu einer Art Schaulaufen der Essenerinnen. Mit einem herrlichen Treffer nach einer guten Stunde Spielzeit: Ramona Maier profitierte nach einem herrlichen Solo von Kowalski vom herrlichen Hacken-Anspiel der Doppel-Torschützin und brauchte die Kugel aus kurzer Distanz nur noch zum 5:0 über die Linie zu drücken (64.).

Als nächstes nach Hoffenheim

Die SGS muss am kommenden Spieltag auswärts ran. Am Freitag steht die schwere Aufgabe bei der TSG Hoffenheim an (18.30 Uhr).