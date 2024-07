Auch in anderen Bereichen befinde sich der Verein, der die Bundesliga-Rückkehr in der Relegation gegen den VfL Bochum unglücklich verspielte, auf Wachstumskurs. Die Erlöse im Sponsoring (45 Prozent) und Merchandising (44 Prozent) stiegen deutlich an. Überdies wuchs die Mitgliederzahl um 20 Prozent auf über 33.000. "Wir haben Unternehmen und Sponsoringvolumen für uns gewinnen können, die in dieser Form ohne ‚Fortuna für alle‘ nicht denkbar gewesen wären" , sagte Jobst.

Video starten, abbrechen mit Escape Fan Reportage: Jahrzehnte gewartet - heute ist der Tag da Aktuelle Stunde . . 20:59 Min. . UT . Verfügbar bis 26.05.2026. WDR. Von Oliver Köhler.

Quelle: dpa