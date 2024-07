Sportliche Erfolge können die Konkurrenz neidisch machen, aber vor allem wecken die Fußballer, mit denen sie errungen werden, Begehrlichkeiten. Das bekommt nach übereinstimmenden Medienberichten vom Dienstag nun der VfB Stuttgart ein weiteres Mal zu spüren. Nach Nationalverteidiger Waldemar Anton nimmt Borussia Dortmund wohl auch den Topstürmer Serhou Guirassy unter Vertrag.

Sportmedizinische Untersuchung Guirassys steht noch aus

Das meldete am Dienstag der Sport-Informations-Dienst. Zuvor hatten bereits die "Stuttgarter Zeitung" und der Pay-TV-Sender Sky über die Einigung mit dem 28-maligen Torschützen der vergangenen Saison berichtet. Guirassy soll die in seinem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von medial kolportierten 18 Millionen Euro gezogen haben.