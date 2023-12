Mit dem Schwung des 3:0-Auswärtssieges bei der TSG Hoffenheim wollten die Essenerinnen gegen Freiburg nachlegen. Doch bereits nach fünf Minuten wurde deutlich, dass die Partie kein Selbstläufer wird.

Hasret Kayikci steckte links in den SGS-Strafraum zu Alicia-Sophie Gudorf durch, die aus kurzer Distanz freistehend an Torfrau Sophia Winkler scheiterte. Auch die Nachschüsse von Marie Müller und Cora Zicai wurden noch geradeso geblockt - da lag die Gästeführung in der Luft.

Kolb trifft nach Kayikci-Chip zur SC-Führung

Essen hatte fortan zwar mehr Ballbesitz, doch die Freiburgerinnen generierten die besseren Chancen. Der SGS gingen mehr und mehr die Ideen verloren, während sich der SC ein spielerisches Übergewicht gewann. Und nach einer halben Stunde belohnte sich das Team von Trainerin Theresa Mark mit der Führung.

Nach einer tollen Chip-Vorlage von Kayikci über die gesamte Abwehrkette der SGS stand Lisa Kolb frei vor Winkler, umkurvte diese und netzte mit ihrem ersten Saisontor zum 0:1 ein. Essen wirkte geschockt und fand bis zur Pause nur wenig Antworten.

Essen nach dem Wechsel deutlich feldüberlegen

Das änderte sich nach dem Wechsel. Das Team von Trainer Markus Högner zeigte nun eine ganz andere Körpersprache, war nun deutlich feldüberlegen und hatte Chancen zum Ausgleich. So etwa als Meißner nach einer Ecke aus acht Metern über das Tor schoss (60.). Oder als Ramona Maier einen Kowalski-Freistoß direkt abnahm, ihr abgefälschter Schuss aber knapp am Freiburger Tor vorbeiging (69.).

SGS macht immer mehr Druck, doch die großen Chancen bleiben aus

Der Druck der Essenerinnen wurde immer größer, während die Freiburgerinnen, denen in dieser Saison noch kein Spiel ohne Gegentreffer gelang, größtenteils stabil in der Defensive standen und auf Konter lauerten. Doch trotz des großen Drucks kamen die Gastgeberinnen nur selten sehr gefährlich vor das SC-Tor.

Am Ende blieb es bei dem Auswärtserfolg der Freiburgerinnen, den sie sich vor allem aufgrund der starken ersten Hälfte verdienten.

NRW-Duell beim 1. FC Köln

Für die SGS geht es am Samstag weiter. Auf dem Spielplan steht das NRW-Duell beim 1. FC Köln (12 Uhr).