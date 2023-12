Bayer-Frauen mit Arbeitssieg gegen Duisburg

Am Ende atmeten die die Frauen von Bayer 04 Leverkusen tief durch - die Weihnachtspause hatten sie sich redlich verdient. Denn das 4:1 (1:1) gegen den MSV Duisburg am Freitagabend (15.12.2023) war ein überaus hartes Stück Arbeit. Die Leverkuserinnen entschieden die Partie für sich, weil sie das effektivere Team waren. Die Duisburgerinnen boten lange einen Kampf auf Augenhöhe, konnten sich in den wichtigen Momenten aber nicht durchsetzen.