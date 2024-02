Leverkusens Wirtz - viel mehr als nur begnadeter Solist

Was aber nicht heißt, dass die Solo-Einlagen des "Zehners" keine Aufmerksamkeit mehr erregen. Ganz im Gegenteil, die hohe Qualität seiner Mitspieler gibt ihm den Raum, seine großen Stärken auch ausspielen zu können. Exemplarisch: Im Oktober 2023 tanzte Wirtz eigenhändig die Defensive des SC Freiburg aus und traf - es wurde später in der Sportschau zum Tor des Jahres gewählt.

Nur Boniface schoss öfter: Wirtz im Alu-Pech

Dabei zeichnete sich der Spielmacher bislang vor allem als Assistgeber aus, neun Tore legte er seinen Kollegen auf. Es hätten mehr als fünf eigene Treffer sein können, schließlich schloss nur der immer noch verletzte Mittelstürmer Victor Boniface (75 Torschüsse) häufiger ab als Wirtz (46).

Doch letzterer hat in dieser Saison ein wenig Pech mit dem Gebälk. In Heidenheim (2:1) scheiterte er zum fünften Mal am Aluminium. Seinen Scorer-Bestwert aus der Saison 2021/22, in der er in 24 Einsätzen sieben Tore erzielte und zehn auflegte, könnte Wirtz in den kommenden Wochen aber noch übertreffen.

Leverkusen kann gegen Mainz Bayern-Rekord pulverisieren

Die nächste Chance dazu bekommt Wirtz, wenn er mit Leverkusen am Freitag den 1. FSV Mainz 05 empfängt. Für die "Werkself" könnte es eine historische Partie werden: Leverkusen stellte mit dem Sieg in Heidenheim bereits die Bestmarke der Bayern unter Hansi Flick von 32 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie (Dezember 2019 bis September 2020) ein, jetzt winkt der alleinige Rekord.