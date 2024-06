" Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt ", sagte Polizeisprecher Stephan Knipp der englischen Boulevardzeitung "The Sun". " Wenn wir eine Gruppe von Menschen sehen, die Alkohol trinken und etwas aggressiv aussehen, und eine andere Gruppe, die Cannabis raucht ", erläuterte Knipp, " werden wir natürlich auf die Gruppe schauen, die Alkohol trinkt. "

Furcht vor Straßenschlachten von Hooligans aus England und Serbien

Die Polizei hofft, dass der Ratschlag Anklang findet, denn in Gelsenkirchen schüren Hooligans aus England und Serbien die Angst vor Ausschreitungen. " Ich denke, es ist ein sehr risikoreiches Spiel, wegen der Geschichte, wegen der Hooligans auf beiden Seiten ", sagte Hauptkommissar Christof Burghardt bei "Sky News England". Vor der ersten Partie in Gelsenkirchen bereiten Polizei und Veranstalter sich auf mögliche Ausschreitungen durch gewalttätige Fans vor und fürchten Straßenschlachten wie während der EM 2016 in Frankreich.

Unvergessen sind die Bilder, als englische und russische Hooligans sich mehrere Tage in Folge Kämpfe auf den Straßen von Marseille lieferten. Auch in Gelsenkirchen, so die Horrorvorstellung, könnten gewalttätige englische "Fans" für Krawalle sorgen. " Serbien hat viele Hooligans. Die Engländer sind durch den Alkohol sehr aggressiv. Es ist also eine große Aufgabe, sich darauf vorzubereiten, damit hoffentlich nichts passiert ", sagte Burghardt.

Höhere Polizeipräsenz als bei Revierderby

Um das Horrorszenario zu verhindern, wird die Polizeipräsenz drastisch erhöht und soll gar größer als bei den Revierderbys zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund sein. Deutschland setzt dabei auf Einsatzkräfte aus ganz Europa, deren Präsenz soll gewaltbereite Fans aus den jeweiligen Ländern abschrecken. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Beamten als "Bindeglied zwischen unserer Polizei und den Fans und Gästen aus den teilnehmenden Staaten".

Faeser hatte für das Thema Sicherheit schon im Vorfeld der EM öffentlich die Sinne geschärft. Der Fokus reiche " von der Bedrohung durch islamistischen Terror über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zu Cyberangriffen und anderen Gefahren ", hatte sie gesagt. Nun schaut sicherlich auch die Innenministerin am Sonntagabend nach Gelsenkirchen. Die Polizei rechnet mit etwa 20.000 englischen und 10.000 serbischen Fans in der Schalker Arena, bis zu 35.000 Engländer sollen es in der Stadt sein.

Im Stadion nur Light-Bier

Die genaue Anzahl an Einsatzkräften, die aufgeboten werden, verschwieg die Polizei aus taktischen Gründen. In der Arena müssen sich die trinkfreudigen britischen Anhänger mit weniger Alkohol begnügen. Anstelle des normalen Bieres gibt es nur die Light-Version mit 2,5 Prozent Alkoholgehalt, zudem dürfen nur bis zu zwei Getränke pro Person auf einmal gekauft werden. Vielleicht greift der ein oder andere Fan dort dann lieber tatsächlich zum Joint.

