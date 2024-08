Bayer Leverkusen gleich wieder im Siegreich-Modus

Als Bayer Leverkusen in diesem Supercup-Finale gegen den VfB Stuttgart Mitte der zweiten Halbzeit durch Nationalspieler Deniz Undav den Gegentreffer zum 1:2 hinnehmen musste, stand es nicht gut um die Werkself. Leverkusen spielte zu diesem Zeitpunkt schon fast eine Halbzeit in Unterzahl, und es war noch eine ordentliche Weile zu gehen.

Dann passierte das, was in der vergangenen Saison schon so oft passierte. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso raffte sich auf, schaffte spät den Ausgleich und stand am Ende wieder als Sieger da.

"In den letzten zehn, 15 Minuten so zu spielen, das Unentschieden zu schaffen und auch noch die Chance auf das dritte Tor zu haben, das war unglaublich. Wir haben wieder großen Spirit gezeigt" , sagte Meistertrainer Alonso, dessen Team ja schon in der vergangenen Saison mit späten Toren entscheidend traf.

Video starten, abbrechen mit Escape Leverkusens Trainer Alonso - "Wieder großer Spirit" Sport. . 00:36 Min. . Verfügbar bis 18.08.2025. WDR.

Meister der Nachspielzeit

Ein Blick zurück: In der Meistersaison hatte Leverkusen 21 Tore nach der 86. Spielminute erzielt. 13 dieser Treffer gab es in der Nachspielzeit, u. a. das 2:2 von Robert Andrich (90. + 6) gegen den VfB Stuttgart am 31. Spieltag.

Mit Patrik Schicks Tor in der 88. Minute im Supercup-Finale scheint es also so, als mache der Double-Gewinner unbeirrt da weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hat.

"Klare Message an die Konkurrenz"

Dieses nächste späte Comeback der Leverkusener sei "eine klare Message an die anderen Mannschaften", betonte Kapitän und Torhüter Lukas Hradecky nach dem Sieg im Elfmeterschießen. Was folgte, war eine Kampfansage an die Konkurrenz um Bayern München. Es sei "ein klares Signal, dass wir wieder dabei sein wollen".