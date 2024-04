Leverkusens Erfolgsrezept: Last-Minute-Tore

45 Spiele in Folge ungeschlagen, das wäre nicht der Fall ohne die große Anzahl von späten Toren, zu Buche ständen sechs Niederlagen (in der Bundesliga bei Bayern, gegen Hoffenheim, in Dortmund, in der Europa League zweimal gegen Qarabagh FK und einmal bei West Ham United).

Späte Treffer bringen entscheidende Spielwende

Sechs der neun ganz späten Treffer in der Bundesliga waren spielentscheidend, veränderten also die Tendenz: Der 2:2-Endstand per Strafstoß beim FC Bayern, das 1:0-Siegtor in Augsburg (jeweils durch Exequiel Palacios), der 3:2-Siegtreffer in Leipzig (Piero Hincapie), das 1:1 und 2:1 gegen 1899 Hoffenheim (Robert Andrich und Patrik Schick) und zuletzt Josip Stanisics 1:1 in Dortmund.