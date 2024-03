Kremers-Zwillinge - S04-Sorgen vor dem 75. Geburtstag

Die Situation ihrer Ex-Clubs Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 schlägt beiden aufs Gemüt. Auch wenn den Zwillingen durch ihre langjährige aktive Zeit auf Schalke der schwer angeschlagene Revierclub deutlich näher ist, griff Erwin in dieser Woche zum Telefonhörer und rief Rainer Bonhof an. "Ich habe ihm gratuliert und dabei gesagt, dass er Gladbach wieder nach oben führen soll" , sagte Erwin Kremers der Deutschen Presse-Agentur.

Gemeinsam wurden sie 1972 Fußball-Europameister. In der Geburtsstadt der Kremers', in Mönchengladbach, spielten sie für Borussia aber nicht mehr gemeinsam. 1969 wechselten die Kremers-Zwillinge erst nach Offenbach und 1971 zu Schalke, wo sie die 1970er Jahre verbrachten. Bonhof war erst 1970 zur Borussia gekommen. Seit Dienstag ist er Präsident der Gladbacher und hat einiges zu tun. Der fünfmalige deutsche Meister, vor langer Zeit einmal der große Konkurrent von Bayern München, ist inzwischen ein Schatten seiner selbst.

"Mehr auf eigene Talente setzen"

"Ach, das war eine tolle Zeit" , sagte Erwin Kremers, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Helmut aus der Jugend der "Fohlen" bis in die Bundesliga stürmte. "In Gladbach ist es ähnlich wie auf Schalke: Man muss wieder mehr auf Talente aus dem eigenen Stall oder der Region setzen und jungen Spielern, so wie uns damals, eine Chance geben."

Video starten, abbrechen mit Escape Kremers-Zwillinge feiern 75. Geburtstag WDR. . 04:10 Min. . Verfügbar bis 22.03.2025. WDR.

Auf die Borussia blicken die beiden Gladbacher Jungs mit Sorge. Auf Schalke mit Angst. "Ich hoffe, dass es uns nicht erwischt. Das wäre dramatisch" , sagte Erwin bang mit Blick auf Schalke. In der zweiten Liga droht der zweite Abstieg am Stück. "Sonst weiß man ja wirklich nicht, wie es weitergehen soll." Wenn die alten Haudegen zusammen mit Klaus Fischer und Rüdiger Abramczik die Spiele der Elf von Trainer Karel Geraerts sehen, "dann bekommt man teilweise Panikattacken" , sagte Helmut Kremers.

Fest mit der Großfamilie

Ein Niedergang in die 3. Liga wäre für den siebenmaligen deutschen (Alt-) Meister, der aktuell nur zwei Punkte Vorsprung vor den Relegationsplatz in der zweiten Liga hat, in der Tat existenzbedrohend. Das musste Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers noch Anfang dieser Woche bei der Vorstellung der Geschäftszahlen für das Jahr 2023 zugeben. "Wir brauchen eine Aktion ‚pro Schalke‘, damit dieser tolle Verein wieder auf die Beine kommt" , forderte Erwin Kremers.

An diesem Sonntag feiern beide aber erstmal ihren 75. Geburtstag, natürlich gemeinsam. "Wir sind insgesamt 24 Personen" , verriet Erwin Kremers, dessen zwei Töchter fünf Enkelkinder mitbringen. Helmut ist ebenfalls längst Großvater, seine Tochter und sein Sohn sind im "Restaurant Unverhofft" im Golfclub Haus Leythe in Gelsenkirchen-Resse ebenfalls mit der dritten Generation dabei.

Hoffnung auf das nächste Sommermärchen

Auch die Nationalmannschaft - ebenfalls längst zum Sorgenkind verkommen - dürfte dann Thema sein. Erwin absolvierte einst 15 Länderspiele und gewann 1972 die EM, Helmut spielte achtmal für Deutschland und wurde ohne Einsatz 1974 Weltmeister. Dass nun, nach 1974 (WM), 1988 (EM) und 2006 (WM) wieder ein großes Turnier in Deutschland stattfindet, freut die Zwillinge. "Vielleicht wird es ja wieder ein Sommermärchen" , sagte Helmut Kremers. Vorher aber wird erst einmal mit der Familie gemütlich Geburtstag gefeiert.

Quelle: dpa