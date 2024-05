BVB gleicht in der Nachspielzeit aus

In einer intensiven und sehenswerten Partie hatte der BVB vor 5.329 Zuschauern die erste gute Gelegenheit durch Charles Herrmann (11.), der nach Zuspiel von Cole Campbell an Hoffenheims Keeper Benjamin Lade scheiterte. Bei einem Dortmunder Konter über Campbell kam der Ball in die Mitte zu Paris Brunner (16.), der das TSG-Tor knapp verfehlte. Nach der guten Anfangsphase des BVB kam Hoffenheim besser ins Spiel und ging in Führung. Nach einer Freistoß-Flanke schlug ein Kopfball von Max Moerstedt (20.) im langen Eck ein.

Bis zum Ende der ersten Hälfte hatte Hoffenheim die besseren Chancen. Doch in der Nachspielzeit glich Dortmund aus. Nach einem langen Ball ließ Brunner (45.+2) einen Gegenspieler stehen und schloss trocken zum 1:1 ab.

Hennrich-Freistoß bringt TSG wieder in Führung

Nach der Halbzeitpause hatte Hoffenheim die nächste Chance durch Luca Erlein (54.), dessen Schuss BVB-Torwart Robin Lisewski glänzend mit dem Fuß parierte. Schließlich ging die TSG erneut in Führung. Paul Hennrich (66.) setzte einen direkten Freistoß an die Unterkante der Latte und ließ Lisewski keine Chance. In der Schlussphase warf Dortmund alles nach vorne, der Ausgleich fiel aber nicht mehr. Stattdessen sorgte Blessing Makanda (86.) mit dem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung.

Die TSG holte sich damit die zweite Meisterschaft in ihrer Vereinsgeschichte in dieser Altersklasse nach 2014. Damals hatte Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Nachwuchs noch als Cheftrainer zum Titel geführt. Für den BVB hingegen war es die zweite Finalniederlage um die A-Junioren-Meisterschaft in Folge. Im vergangenen Jahr unterlag die Borussia dem FSV Mainz 05.

Borussia Dortmund hatte sich in dieser Saison im Halbfinale erst im Elfmeterschießen gegen Hertha BSC durchgesetzt, Hoffenheim hatte in zwei Spielen Borussia Mönchengladbach deutlich bezwungen.