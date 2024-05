Eklat in Duisburg - Chaoten sorgen fast für Spielabbruch

Esswein gleicht aus, Stefaniak kontert, MSV kontert

Der MSV ließ sich aber bei sommerlichem Wetter nicht hängen. Elf Minuten nach Wiederanpfiff war es Routinier Alexander Esswein, der nach einem schönen Angriff über links im Zentrum frei auftauchte und aus acht Metern zum 1:1 vollstreckte.

Lange konnten sich die Meidericher aber nicht am Ausgleich freuen. Nur vier Minuten später nutzte Aues Marvin Stefaniak eine ausgezeichnete Freistoßposition, um die Kugel aus 17 Metern im rechten Eck zum 1:2 zu versenken. Was wiederum nur eine Minute den Spielstand bedeutete, denn im Gegenzug bekam der MSV einen Foulelfmeter nach einem Vergehen an Niklas Kölle. Ahmet Engin verwandelte sicher zum 2:2 (63.).

Letztes Spiel in Dresden

In den verbleibenden Minuten hätten beide Teams in einem offenen Schlagbatausche den Siegtreffer erzielen, der fiel aber nicht. Dafür kam es zu besagtem Platzsturm der Chaoten. Der für eine rund einstündige Unterbrechung sorgte, ehe beide Mannschaften die letzten Minuten abspulten, ohne dass sich sportlich noch etwas Besonderes getan hätte.

Am letzten Spieltag wird der MSV noch einmal reisen. Ab 13.30 Uhr geht es in Dresden um die vorläufig letzten Drittligapunkte.

Quelle: oja