Regionalligist Hohkeppel trennt sich von Trainer Demir

Impuls an die Mannschaft

"Wir haben zu wenige Punkte und die Leistungen sind auch nicht gut. Wir haben vielleicht gegen Köln und Duisburg gut gespielt. Das war's dann aber auch schon" , sagte Eintracht-Sportchef Kevin Theisen dem Magazin RevierSport.

"Wir sind sehr enttäuscht und glauben, dass dieser Schritt jetzt noch einmal für alle eine Art Weckruf sein wird. Denn wir sind von der Qualität der Mannschaft überzeugt. Sie müsste aufgrund dieser viel überzeugender auftreten und erfolgreicher sein" , so Theisen weiter.

Sehr hohe Ambitionen

Im "Bergischen" war man mit sehr hohen Ambitionen angetreten. Der rasante Emporkömmling, der noch vor wenigen Jahren in der Kreisliga spielte und dann hoffenheim-artig nach oben rauschte, gab noch einen weiteren Aufstieg, dann in die 3. Liga und in den offiziellen Profifußball, als Ziel aus.

Auch wenn der Saisonstart misslang, will der Klub von dem großen Ziel 3. Liga keinen Abstand nehmen - im Gegenteil. "Der neue Trainer weiß genau, was wir vorhaben: Wir wollen aufsteigen! Der Coach, der uns führen wird, ist dann auch zu einhundert Prozent davon überzeugt, dass er mit dieser Mannschaft aufsteigen kann. Ansonsten würden wir diesen Mann nicht verpflichten" , sagte Theisen.

Gespräche mit potenziellen Nachfolgern sind bereits angelaufen.

Quelle: red