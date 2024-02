Gute Mentalität in schwierigen Momenten

Natürlich hatte Alonso auch die passenden Worte für seine Mannschaft parat: "Ich freue mich, dass wir das Herz und die Seele haben, es bis zum letzten Moment zu versuchen. Dass wir auch in schwierigen Momenten gute Mentalität haben" , so Alonso.

Es war ja wirklich ein Spiel, das alles in sich vereinte: Traumtore, dramatische Wendungen, umstrittene Szenen und einen großen, besonderen Schlussakt. Oder wie der unbeteiligte Nationalspieler Mats Hummels auf X in einem Satz schrieb: "Das ist so ein gutes Fußballspiel."

Schwachstellen im hinteren Bereich

Dieser spektakuläre 3:2-Sieg im Viertelfinale war sogleich auch eine stramme Kampfansage an den kommenden Gegner, den FC Bayern, der am Samstag (18.30 Uhr) in die Leverkusener Arena kommt. Das nächste große Spektakel kündigt sich also unmittelbar an, Leverkusen könnte für eine Vorentscheidung in der Meisterschaft sorgen.

"Herz und Seele", von denen Alonso sprach, sind auch dann wieder unbedingt Voraussetzung, aber das Werksteam muss sich gegenüber dem Pokalfight nochmals steigern und einige Schwachstellen beheben: der Spielaufbau war gegen die hochpressende Stuttgarter Elf phasenweise nicht gut strukturiert und zerfahren.