Kölns Fußball-Frauen und die Schere zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Betrachtete man die ersten Niederlagen noch als Unfall, muss man nach einem Viertel der Saison feststellen, dass es zu mehr als Abstiegskampf wohl wieder einmal nicht reicht. Doch woran liegt das?

Kölner Kader zu dünn besetzt

Punkt eins: der Kader. Auf den ersten Blick sieht dieser in Köln gar nicht so schlecht aus - immerhin haben die Verantwortlichen um Bender-Rummler und Sport-Geschäftsführer Christian Keller vor der Saison ordentlich aufgerüstet. Mit Taylor Ziemer und Anna-Lena Stolze lockte der Klub unter anderem zwei niederländische Meisterinnen mit Champions-League-Erfahrung ans Geißbockheim. Hinzu kam Laura Feiersinger, die in ihrer Karriere bereits drei Meistertitel und zwei Pokalsiege einfahren konnte. " In meinen Augen ist das der stärkste Kader, den wir je hatten ", sagte Bendler-Rummler wenig bescheiden.

Das mag für die nominell erste Elf sogar stimmen. Sperren, Leistungsdellen oder Verletzungen - wie etwa der Kreuzbandriss von Stolze - sind für den quantitativ dünn besetzten Kader aber schlicht nicht aufzufangen, wie auch Trainer Weber nach dem jüngsten 0:3 gegen Hoffenheim anmerkte: " Uns fehlt gerade ein bisschen die Möglichkeit, offensiv wechseln zu können. " Dass der Coach sein Wechselkontingent mangels Alternativen oft gar nicht voll ausschöpft, spricht Bände.

Viel Ballbesitz, wenig Tore