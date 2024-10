Weiter ohne Sieg: Doppelschlag schockt Kölner Fußball-Frauen

Das Bemühen war den Kölnerinnen am Sonntagnachmittag nicht abzusprechen. Sie kämpften und arbeiteten, doch in der Offensive fehlte es an Ideen und Mut. Hinten stand der FC über weite Strecken sicher - einzige Ausnahme: die ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Hier schockte die TSG die Gastgeberinnen mit einem Doppelschlag, von dem sie sich nicht mehr erholten. Endstand aus Kölner Sicht: 0:3 (0:0).

Viele Fehler, viel Zufall

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge strotze das Team von Trainer von Daniel Weber nicht gerade vor Selbstvertrauen. Vor allem in den ersten 20 Minuten wirkten die Aktionen eher zufällig. Große Möglichkeiten waren Mangelware - und wenn dann ging ihnen in der Regel ein Fehler im Spielaufbau voraus.

So profitierte Taylor Ziemer nach acht Minuten von einem Ballverlust im Aufbauspiel der Gäste. Der Schuss der Kölnerin aus zentraler Position war jedoch weder hart noch präzise genug, um TSG-Keeperin Laura Dick vor Probleme zu stellen. Auch nach einer guten Viertelstunde war es wieder Ziemer, die für Gefahr sorgte - diesmal mit einem Versuch aus der Drehung. Dick klärte in höchster Not per Fußabwehr.