Kögel mit Tor und Vorlage - Leverkusen schlägt Essen

Leverkusen gewann am Samstag am 3. Spieltag der Frauen-Bundesliga in Essen mit 2:0 (0:0). Zwar hatte Bayer 04 bereits am ersten Spieltag gegen den SC Freiburg einen Sieg gefeiert, das Spiel wird aufgrund eines Fehlers der Schiedsrichterin jedoch wiederholt. Leverkusen hat dagegen Einspruch erhoben.