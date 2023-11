Frauen-Bundesliga: Nullnummer zwischen Leverkusen und Essen

Stand: 04.11.2023, 15:55 Uhr

In der Fußball-Bundesliga der Frauen hat Bayer Leverkusen den zumindest vorübergehenden Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Im Duell gegen die SGS Essen war Leverkusen am Ende mit einem Remis noch gut bedient.

Von Peter Herrlich