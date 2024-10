Leverkusen startet in die Wochen der Wahrheit

Seine Coolness hat Xabi Alonso auch in kniffligen Zeiten nicht verloren. Nach einem lässigen Trickwurf eines Tischtennisballs in ein Wasserglas zeigte der Meister-Trainer von Bayer Leverkusen den Daumen nach oben, die Social-Media-Abteilung feierte den Basken am Mittwoch als "Baller".

Werkself mit einigen "Baustellen"

Mehr als ein gequältes Lächeln huschte Alonso dabei aber nicht über das Gesicht - zu viele Nackenschläge hat der Coach in der verflixten Länderspielpause einstecken müssen. Ausnahmekönner Florian Wirtz hatte sich beim Länderspiel gegen die Niederlande (1:0) eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und war ausgewechselt worden. Hinter seinem Einsatz steht noch ein großes Fragezeichen.

"Wir haben ja nicht bekannt gegeben, dass er ausfällt" , sagte Leverkusens Sport- Geschäftsführer Rolfes am Donnerstag: "Wir haben bekannt gegeben, dass er Probleme hat, was jeder sehen konnte." Der 21-Jährige habe daher am Mittwoch nicht trainieren können. Aber, so Rolfes: "Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er am Wochenende zur Verfügung steht oder nicht."