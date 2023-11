Leipzig geht früh in Führung

Leipzig war von Beginn an das bessere Team und hatte die erste gute Gelegenheit, als MSV-Keeperin Ena Mahmutovic einen Distanzschuss von Vanessa Fudalla (8.) mit den Fingerspitzen noch an die Latte lenken konnte. Eine Minute später ging Leipzig aber in Führung: Nach einer Flanke von der rechten Seite klärte Duisburgs Vanessa Fürst genau vor die Füße von Andrade (9.), die aus zehn Metern in den linken Winkel traf.

Leipzig kontrollierte weiter das Spiel. In der 28. Minute klärte Duisburg wieder nur in die Mitte, wieder zog Fudalla ab - dieses Mal konnte Mahmutovic den Ball noch aus dem rechten Eck kratzen. Duisburg warf sich zwar in die Zweikämpfe und entwickelte gegen Ende der ersten Halbzeit mehr Drang zum Tor, in der Offensive lief aber kaum etwas zusammen.

Duisburg weiter zu harmlos

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild: Duisburg konnte in der Offensive keine Durchschlagskraft entwickeln und hatte keine Ideen. Leipzig zeigte immer wieder schnörkellose Kombinationen und bekam mit zunehmender Spielzeit mehr Räume.

In der Nachspielzeit sorgte die an diesem Abend beste Duisburgerin aber doch noch für den Ausgleich. Halverkamps (90.+1) zog aus halbrechter Position aus 20 Metern ab und setzte den Ball in die linke obere Ecke.