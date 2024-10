Bayer gegen Bayern: Besonderes Spitzenspiel für Kristin Kögel

Das 2:2 nach 2:0-Führung war ein Beispiel für die von Kögel angesprochene fehlende Konstanz. Ein anderes Beispiel lieferte die Werkself am vergangenen Spieltag, als die Bayer-Frauen bei Werder Bremen in letzter Minute noch den Ausgleich kassierten. "Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit nicht unsere beste Leistung gezeigt, der SV Werder hat es aber auch nicht schlecht gemacht. Als es besser lief, sind wir in Führung gegangen, haben dann aber praktisch mit "der letzten Aktion der Partie noch den Ausgleich kassiert. Das war sehr bitter und enttäuschend." Hätte Leverkusen die drei Punkte aus Bremen mitgenommen, wäre das Team von Trainer Roberto Pätzold jetzt sogar Tabellenführer.

Bayern München kommt nach Leverkusen

Wie stark die Werkself in dieser Saison wirklich ist, wird sich am kommenden Sonntag zeigen. Denn mit dem FC Bayern München gastiert ab 18.30 Uhr der Deutsche Meister FC Bayern München zum Topspiel in Leverkusen.

Die Münchnerinnen kassierten beim 0:2 in Wolfsburg am vergangenen Spieltag ihre erste Niederlage nach 44 ungeschlagenen Spielen in Folge. "Irgendwann musste es passieren. Es gehört im Fußball dazu, dass auch mal Fehler passieren ", will Kögel die Niederlage der Bayern aber nicht überbewerten. "Der FC Bayern verfügt über einen unfassbar starken Kader mit hoher individueller Qualität. Daran ändert auch eine Niederlage nichts."

Kögel zwischen 2017 und 2020 beim FC Bayern

Für die gebürtige Neu-Ulmerin ist es eine besondere Partie. Denn zwischen 2017 und 2020 war sie selbst für den FC Bayern aktiv. Mit der zweiten Mannschaft der Münchnerinnen feierte sie die Meisterschaft in der 2. Bundesliga. Und am 29. September 2019 gab sie im Spiel gegen den MSV Duisburg ihr Bundesliga-Debüt in der ersten Mannschaft.