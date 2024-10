Leverkusens Frauen kassieren späten Ausgleich in Bremen

Vor 22.721 Zuschauern im Weserstadion kam Leverkusen am Samstag zu einem 1:1 (0:0) und schob sich zunächst auf Platz zwei vor. Bremen bleibt Tabellenneunter. Mit einem weiteren Sieg hätte Bayer zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernommen.

"Bremen hat in der ersten Hälfte sehr aggressiv attackiert, wir haben uns schwer getan" , sagte Leverkusens Trainer Roberto Pätzold bei "MagentaSport". "Nach der Pause haben wir es besser gemacht und sind in Führung gegangen. Der Druck von Bremen wurde gegen Ende aber immer größer - aber es ist natürlich ärgerlich, dass wir nach so einer Ecke den Ausgleich kassieren."