Frauen-Bundesliga: Essen erarbeitet sich in Jena ersten Saisonsieg

Nach der 0:2-Niederlage im NRW-Duell gegen Bayer Leverkusen stellte SGS-Trainer Markus Högner seine Startelf auf vier Positionen um. Sophia Winkler kehrte nach einer Sperre ins Tor zurück, zudem liefen Laura Pucks, Beke Sterner und Paulina Platner für Emely Joester, Julia Debitzki und Anja Pfluger auf.

Kaum Chancen auf beiden Seiten

In den ersten 20 Minuten war Essen das spielbestimmende Team und hatte mehr Ballbesitz, Jena lauerte auf Konter. Torgefährlich wurde zunächst aber keines der beiden Teams - den ersten Schuss auf das Tor gab Essens Lilli Purtscheller (20.) ab. Die erste hochkarätige Möglichkeit der Partie hätte Essen aber beinahe die Führung beschert: Sterner (22.) zog von rechts bis an die Kante des Fünfmeterraums und spielte den Ball im zweiten Versuch in die Mitte, wo Jenas Felicia Sträßer auf der Linie klärte.

Anschließend wurde Jena stärker und hatte mehr Spielanteile, Essen verlor etwas den Faden. Einen Distanzschuss von Jenas Josephine Bonsu (27.) aus gut 20 Metern lenkte SGS-Keeperin Winkler mit den Fingerspitzen um den Pfosten. In der Schlussphase ging es hin und her, insgesamt lief aber bei beiden Teams in der Offensive wenig zusammen.

Platner schießt Essen in Führung

Nach der Halbzeitpause hatte Essen bei einer Standardsituation eine Riesenmöglichkeit. Nach einem Freistoß von Natasha Kowalski aus dem rechten Halbfeld sprang der Ball vor die Füße von Purtscheller (48.), deren wuchtigen Abschluss aus wenigen Metern Jenas Keeeperin Jasmin Janning mit einem Blitzreflex noch entschärfte.

Die SGS machte weiter Druck und ging schließlich in Führung. Einen Freistoß von Kowalski aus etwa 24 Metern ließ Janning nach einer Parade in die Mitte klatschen, wo Platner (56.) am schnellsten reagierte und mit dem Nachschuss ihr erstes Bundesliga-Tor erzielte. Mit der Führung im Rücken ließ Essen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und ließ keine nennenswerten Offensivaktionen Jenas zu.

Elfmeter entscheidet Partie

15 Minuten vor Spielende wachten die Gastgeberinnen allerdings auf und drückten auf den Ausgleich. Essens Torhüterin Winkler war bei einem Eins-gegen-Eins-Duell mit Jenas Bonsu (80.) zur Stelle, den durchgerutschten Ball klärte Pucks vor der Linie. Mitten in der Druckphase Jenas konterte Essen, im Strafraum lief Sträßer SGS-Spielerin Kassandra Potsi von hinten in die Beine - es gab Foulelfmeter. Kowalski (85.) trat an und hämmerte die Kugel ins linke obere Eck.