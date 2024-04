Europa League: England empfängt Meister Leverkusen mit Respekt

Auch auf der Insel freue man sich, dass mal ein anderer Verein als der FC Bayern München Meister wird, sagt Hendrik Buchheister. " Eine Underdog-Story kommt hier immer gut an ", so der in England lebende Sportjournalist. " Auch wenn Leverkusen natürlich kein klassischer Underdog ist - Stichwort: Werksklub. " Mit externen Geldgebern und Investoren gebe es in England aber ohnehin keine Berührungsängste.

Am Mittwoch trat Leverkusen die erste Auslandsreise als frisch gebackener Deutscher Meister an und wurde bereits vor dem Abflug nach London, wo der Klub am Donnerstagabend (21 Uhr) im Viertelfinal-Rückspiel in der Europa League auf West Ham United trifft, vom Flughafen Köln-Bonn mit meisterlichen Glückwünschen auf den Anzeigetafeln begrüßt.