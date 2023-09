Bayer Leverkusen hat am Donnerstag (21.09.2023) seinen Auftakt in der Europa League mit 4:0 (2:0) gegen den schwedischen Meister BK Häcken gewonnen. Florian Wirtz (10.) und Amine Adli (16.) brachten die Werkself früh in Führung. Victor Boniface (65.) und Jonas Hofmann (70.) sorgten für die Entscheidung.

Damit bleibt Leverkusen ohne Pflichtspiel-Niederlage in der aktuellen Saison. "Es ist schön zu sehen, dass wir nicht nur in München dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen, sondern auch gegen einen solchen vom Namen her kleineren Gegner. Da haben wir uns weiterentwickelt" , zeigte sich Abwehrchef Jonathan Tah zufrieden.

Video starten, abbrechen mit Escape Jonathan Tah - "Schön zu sehen, was wir für einen Schritt gemacht haben " Sport. . 00:33 Min. . Verfügbar bis 21.09.2024. WDR.

Bayer überrollt Häcken zu Beginn

Das angesprochene Selbstbewusstsein konnten die Zuschauer vom Anpfiff weg bewundern: Nach zwei Minuten prüfte Amine Adli erstmals Peter Abrahamsson im schwedischen Tor. Debütant Nathan Tella scheiterte ebenfalls am Schlussmann (6.). Der dritte Versuch war dann von Erfolg gekrönt: Victor Boniface setzte Wirtz per Traumpass ein, der souverän verwandelte. Die Gäste waren weiterhin komplett überfordert und Adli nutzte eine präzise Hereingabe von Granit Xhaka zum zweiten Treffer.

Abrahamsson bewahrte die Schweden bei einer Doppelchance durch Boniface (24.) vor dem dritten Gegentor. Danach kämpfte sich Häcken besser in die Partie, Bayer nahm sich eine kleine Auszeit. "Wir haben es die ersten 25 Minuten sehr gut gemacht, aber dann haben wir zu langsam gespielt und hatten zu viele Ballverluste" , war B04-Trainer Xabi Alonso damit nicht zufrieden. Simon Sandberg prüfte Matej Kovár imTor der Werkself (38.). Leverkusen blieb bei Kontern gefährlich: Wirtz verpasste den Doppelpack kurz vor der Pause knapp.

Video starten, abbrechen mit Escape Alonso - "Haben das in den ersten 25 Minuten sehr gut gemacht" Sport. . 00:41 Min. . Verfügbar bis 21.09.2024. WDR.

Neuzugänge treffen auch in Europa

Nach dem Seitenwechsel agierte Bayer direkt wieder angriffslustig: Boniface scheiterte an Abrahamsson (47.), Alex Grimaldo wurde abgeblockt (55.). Leverkusen kontrollierte nun weitestgehend die Partie. Für die Entscheidung sorgte der agile Boniface nach einem hohen Ballgewinn Leverkusens. Hofmann erhöhte per Direktabnahme auf Vorlage von Wirtz mit einem Schuss ins lange Eck.

Trotz der deutlichen Führung ließen die Gastgeber nicht locker. Exequiel Palacios zielte bei seinem Abschluss nicht genau genug (76.). Adli kam nochmal zum Kopfball kurz vor dem Schlusspfiff, danach war der deutliche Auftakterfolg perfekt.

Quelle: red