Die Pläne für den Umbau zu einer voll überdachten und zweitligatauglichen Spielstätte stellte der Verein am Montagvormittag im Rahmen einer Pressekonferenz vor.

Knapp 9.000 Stehplätze und eine Kita

Herzstück des neuen Stadions soll die Stehplatz-Osttribüne mit einer Kapazität von mehr als 8.700 Fans und ohne Mundlöcher sein. Bei der Gestaltung der Tribüne wurden laut Verein auch die Wünsche der Fans berücksichtig, " maximalen Fokus auf eine visuell und akustisch einmalige Atmosphäre " zu legen. Insgesamt soll das umgebaute Stadion mehr als 19.000 Zuschauern Platz bieten. " Energieeffizienz, Barrierefreiheit, ein zuschauerfreundliches Stadionerlebnis und die harmonische Einbettung in den Stadtteil Berg Fidel zeichnen das Bauprojekt aus ", teilte der Verein mit.