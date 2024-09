Aachen feiert ersten Drittliga-Heimsieg seit elf Jahren

Nicht schön, aber erfolgreich war das Spiel von Alemannia Aachen zum Abschluss des 5. Spieltags in der 3. Liga am Sonntagabend. Mit 1:0 (1:0) setzte sich der Aufsteiger gegen Viktoria Köln durch und feierte einen historischen Sieg.

Der letzte Heimerfolg der Schwarz-Gelben in der dritthöchsten Spielklasse datiert vom 11. Mai 2013. Damals setzte sich die Alemannia mit 4:2 (1:0) gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgart durch und Robert Leipertz traf doppelt. Es folgten der bittere Abstieg und zehn Jahre in der Regionalliga West, bis in diesem Sommer die Rückkehr in den Profifußball gelang.

Nach fünf Spieltagen kommt Aachen in der laufenden Saison auf sieben Punkte und einen starken achten Tabellenplatz.

Besonderer Dank an die Fans

Für den erlösenden ersten Heimsieg der Saison sorgte Sasa Strujic vor 23.800 Zuschauern kurz vor der Pause mit dem einzigen Tor des Tages. " Der Zeitpunkt für das Führungstor und gerade der Fakt, dass wir die Führung diesmal über die Zeit gebracht haben, sind sehr wichtig für unseren Kopf mit Blick auf die nächsten Spiele ", erklärte Verteidiger Mika Hanraths nach dem Spiel und attestierte seiner Mannschaft ein " von vorne bis hinten konzentriertes und diszipliniertes Spiel ".

Ein besonderes Lob von Spielern und Trainer ging an die Alemannia-Fans. Lamar Yarbrough, der sein Startfelf-Debüt in der Dreierkette feierte, sprach von einer " brutalen Atmosphäre ". Trainer Heiner Backhaus bedankte sich bei den Fans trotz zweier Heimniederlagen zuvor für eine " bombastische Stimmung " und erklärte: " Der Sieg gehört euch. "

Sorge um Torhüter Johnen

Wirklich zum Jubeln zumute war dem Aachener Trainer kurz nach Schlusspfiff allerdings nicht. Grund dafür war ein Zusammenprall von Torhüter Marcel Johnen mit dem Viktoria-Spieler Lars Dietz. Den 21-Jährigen haber es laut Backhaus " übel erwischt " und er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. " Wir haben immer an ihm festgehalten und hoffen, dass er schnell wieder zurückkommen wird. "

Für die Alemannia geht es am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei der U23 von Borussia Dortmund weiter.