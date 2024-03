Bayer Leverkusen - Die Comeback-Könige sind bereit für Titel

Leverkusen seit 37 Pflichtspielen ungeschlagen

Der denkwürdige Comeback-Sieg hielt nicht nur den Triple-Traum am leben, er war so viel "mehr wer als das Weiterkommen", sagte Granit Xhaka. Das ohnehin riesige Selbstvertrauen der Werkself wächst vor dem Saisonendspurt weiter. Wieder einmal konnte die Werkself die erste Niederlage seit jetzt 37 ungeschlagenen Pflichtspielen abwenden. Und das wieder einmal in der Schlussphase. Wettbewerbsübergreifend hat Leverkusen bereits 20 Tore ab der 80. Minute erzielt, davon elf in 90. Minute oder danach.

Alleine drei erzielte nun Schick beim 2:2 im Hinspiel und am Donnerstag im Rückspiel. Bemerkenswert ist, dass ein Großteil dieser Tore, wie auch zuletzt in Europa League, alles entscheidende Treffer sind. Acht der elf Treffer, die ab der 90. Minute fielen, haben Leverkusen vor einer Niederlage bewahrt.

Teamspirit, Glauben und das Quäntchen Glück

Für Xhaka ist das kein Zufall. "Es gibt Leute, die von Glück reden. Aber wenn man es schon acht oder neun Mal geschafft hat, ist es kein Glück" , sagte der Schweizer: "Wir glauben an uns bis zum Schluss und zeigen eine Mentalität, die ist unfassbar." Nationalspieler Robert Andrich erklärte: "Man darf nie das Vertrauen verlieren in die eigene Kraft. Das kann man nicht lernen. Aber die Zusammensetzung dieser Truppe macht es möglich."

Es passt zum Gesamtbild, das Leverkusen in dieser Spielzeit abbildet - egal ob national oder international. Eine Mannschaft, der nahezu alles gelingt und sich teilweise in einen Rausch spielt, gewinnt auch knappe Spiele. Auch das berühmte Spielglück hat Leverkusen seit 37 Spielen ganz auf seiner Seite. Kaum einer kann sich mehr vorstellen, dass Leverkusen die Saison ohne Titel beendet. Xabi Alonso hat es geschafft, keine Einzelspieler sondern das Große und Ganze in den Vordergrund zu stellen.