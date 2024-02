Leverkusens Rekordjagd ist nur Nebensache

Aber viel wichtiger: Das Leverkusener Team würde weiterhin den Meisterschaftskampf anführen. "Es würde ein Signal sein, dass wir eine sehr gute Konsistenz haben. Es ist eine Konsequenz aus der Top-Saison, die wir haben" , sagte Alonso am Freitag (16.2.2024).

Heidenheim in Top-Form

Doch nun kommt erst einmal die Pflicht in Heidenheim. Wie anspruchsvoll die Aufgabe beim Aufsteiger auf der schwäbischen Alb sein wird, das haben allerdings schon einige Teams in dieser Spielzeit erfahren müssen.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt steht derzeit in der Heimtabelle mit fünf Siegen und drei Remis in zehn Partien auf Platz sieben. Insgesamt sind auch die Heidenheimer seit acht Partien ungeschlagen. "Wir haben das vielleicht schwerste Auswärtsspiel der Saison. Wir erwarten eine sehr gute Mannschaft. Es ist immer hart in Heidenheim zu spielen. Sie sind in Top-Form" , sagte Alonso, aber. " Wir sind bereit ."

Kossounou zurück vom Afrika-Cup

Nicht nur die Leidenschaft und der Teamgedanke stimmen bei der Werkself derzeit. Auch der Kader füllt sich langsam wieder auf. "Wir haben den Afrika-Meister wieder dabei ", so Alonso. Verteidiger Odilon Kossounou ist am Donnerstagmorgen als Turniersieger mit der Elfenbeinküste mit viel Selbstvertrauen an den Rhein zurückgekehrt - und ist eine Alternative für die Partie in Heidenheim.

Und: Spieler wie Piero Hincapie oder Nathan Tella, die als Vertretungen mehr Spielzeit bekommen haben, konnten ihr Leistungsvermögen deutlich steigern. "Wir brauchen Konkurrenz, um das Niveau bei uns hoch zu halten" , sagte Alonso.

Zuversicht und Sachlichkeit

Die wohl wichtigste Frage, die sich nicht nur die Fans nach der spektakulären Vorwoche mit Siegen gegen den VfB Stuttgart im DFB-Pokal und gegen den FC Bayern in der Liga stellen: Kann das Leverkusener Team die Spannung und die Energie hochhalten und an diese Auftritte anknüpfen?

"Wir hatten genug Zeit, über das kommende Spiel zu sprechen. Das machen wir die ganze Saison so. Wir haben noch 13 Spiele, wir konzentrieren uns auf das nächste Spiel" , sagte Alonso. Intern spricht der 42 Jahre alte Spanier immer (Zeit-)Blöcke an, in denen er Ziele für sein Team ausgibt. "Diese Etappen sind aber nur etwas für die Kabine."