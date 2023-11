Wie der Revierklub am Donnerstag (30.11.2023) mitteilte, wurde der Vertrag mit dem 55-Jährigen bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Letsch arbeitet seit September 2022 an der Castroper Straße und konnte den Verein in der vergangenen Saison auf Rang 14 führen.

Sportchef Fabian will "Kontinuität" - auch auf Trainerposition