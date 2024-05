1. FC Köln und Timo Schultz gehen getrennte Wege

Wie der Verein am Montag bekannt gab, wird der im Juni auslaufende Vertrag mit Timo Schultz nicht verlängert. Man habe sich in einer "umfassenden Analyse einvernehmlich darauf verständigt, den Vertrag nicht zu verlängern" , heißt es in der Mitteilung. Die Suche nach einem neuen Trainerstab solle bis zum Vorbereitungsstart am 24. Juni abgeschlossen sein, teilte der FC mit.

"Im Ergebnis waren wir übereinstimmend der Ansicht, dass wir in die mit großen Herausforderungen einhergehende Zweitligasaison mit neuen Impulsen im Trainerteam starten müssen ", sagte Geschäftsführer Christian Keller.