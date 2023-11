Dortmund: Welche Strategie wählt Terzic gegen wankende Bayern?

Allerdings überzeugte Dortmund spielerisch im offensiven 4-3-3-System gegen die TSG, nur die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig. In der Statistik standen am Mittwochabend 22:6 Torschüsse für den BVB, der auch das Ballbesitzübergewicht hatte und mehr Zweikämpfe gewann.

Trainer Terzic lobt BVB-Fortschritt in der Offensive

"Wir haben einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht" , konstatierte auch Trainer Edin Terzic nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale. "Auch im Bereich, wie wir in der Offensive kombiniert, uns positioniert haben." Er gab gegen Hoffenheim vielen technisch versierteren Spielern eine Chance in der Startelf. So wirbelten im offensiven Mittelfeld die kombinationsstarken, wenngleich auch routinierten Reus und Julian Brandt, weiter vorne die jungen Angreifer Jamie Bynoe-Gittens (19 Jahre), Youssoufa Moukoko (18) und Giovanni Reyna (20).

Bemerkenswert: Bei aller Spielfreude im Angriffsdrittel und den gelungenen Positionswechseln, die die TSG gut durcheinanderwirbelten, ging dem BVB dennoch nicht die nötige Abgeklärtheit und Disziplin in der Verteidigung ab.

Defensiv: Robuste Spieler überzeugten etwa in Newcastle

Stichwort Verteidigung - Terzic dürfte sich allerdings bewusst sein, dass Bayern München eben nochmal ein anderes Kaliber ist als die Hoffenheimer. Und deshalb sollte der BVB vielleicht bedachter agieren. Denn nur zwei Bundesliga-Teams erzielten mehr Kontertore als die Bayern (vier), die ohnehin die beste Torausbeute der Liga haben (34).

Außerdem kehren gegen Dortmund wohl die noch in Saarbrücken geschonten Offensivstars wie Harry Kane, Jamal Musiala und Kingsley Coman zurück in die FCB-Startelf. Viele Chancen zulassen sollte Dortmund also gegen München nicht. Nur zwei Teams benötigten in der Liga durchschnittlich noch weniger Torschüsse für ein Tor als die Bayern (sechs).