Kölns Thielmann gesperrt, Diehl verletzt

Dieses Strafmaß legte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) laut FC am Dienstag (5.3.2024) fest. Thielmann (21) verpasst somit das Derby bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) und das folgende Heimspiel gegen RB Leipzig (15. März/20.30 Uhr).

Thielmann hatte am Sonntag gegen Leverkusen bereits in der 14. Minute die Rote Karte gesehen. Der Offensivspieler hatte seinen Gegenspieler Granit Xhaka von hinten auf der Wade oberhalb der Achillessehne getroffen. Schiedsrichter Tobias Stieler aus Hamburg gab den Platzverweis nach Sichtung der Videobilder.

Diehl muss pausieren

Der FC muss zudem vorerst auf Justin Diehl verzichten. Das Offensiv-Talent hat sich im Derby gegen Leverkusen eine Muskelverletzung zugezogen, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte. Der 19-Jährige war am Sonntag in der 65. Minute der Partie für Sargis Adamyan eingewechselt und nach nur vier Minuten verletzungsbedingt wieder ausgewechselt worden. Der Tabellen-16. geht von einer "mehrwöchigen Pause" aus.

Quelle: sid