Leverkusens Patrik Schick - plötzlich wieder wichtig

"Das ist etwas, dass ich in der Bundesliga ein wenig vermisse. Die Mannschaften stehen dort sehr tief gegen uns und ich als Stürmer bekomme wenig Flanken" , monierte Patrik Schick zuletzt nach dem Spiel in der Europa League gegen Qarabag. Dort bekam er die gewünschten Flanken und erzielte direkt einen Doppelpack. Auch gegen Freiburg am Sonntag (17.03.2024) bekam er wieder eine Flanke - und machte prompt erneut ein Tor.

Durch lange Verletzung gehandicapt

Der Tscheche, der in der Saison 2021/22 24 Treffer in 27 Spielen für Leverkusen erzielte, musste lange auf ein solches Glücksgefühl warten. Fast ein Jahr fiel er mit Adduktorenproblemen aus - kam nur auf drei Treffer in der gesamten vergangenen Spielzeit. Und auch in dieser so fabelhaften Saison für Bayer Leverkusen konnte Schick anfangs keine Verstärkung darstellen. Es dauerte bis Ende November, bis er wieder richtig fit war.