VfL Bochum hadert mit vergebenen Chancen

Der neue Trainer Peter Zeidler bemühte sich anschließend, nicht ins Hadern zu verfallen, es gelang ihm nicht so ganz. " Es war ein herrlicher Angriff mit Doppelpass, das wäre es natürlich gewesen ", sagte er: " Es war so herrlich gespielt - und es haben nur ein paar Zentimeter gefehlt. " Doch was bringe all die Analyse, sagte Zeidler, " man kann ihm keinen Vorwurf machen. Doppelpass mit Philipp Hofmann, besser kann man nicht durchspielen. Es fehlte nur ein bisschen Präzision. "

VfL schöpft Mut aus der Anfangsphase

Dem VfL fehlen ein bisschen die Punkte: Nur einer ist es aus fünf Bundesligaspielen, und der stammt aus dem gleichfalls enttäuschenden 2:2 gegen den Aufsteiger Holstein Kiel in der Vorwoche. Mut macht die sehr starke erste halbe Stunde, in der Bochum den Riesen piesackte, ihn aber eben nicht umwarf. Es war eine große vergebene Chance: in der 33. Minute und insgesamt.