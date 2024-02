Die Heimstärke macht es

Aber war diese Ergebnis wirklich so eine Überraschung? "Mir war nicht klar, dass wir das Spiel gewinnen. Aber mir war klar, dass wir gegen jeden Gegner schlagen können, wenn wir an unser Limit kommen, und die Bayern nicht" , sagte Letsch. Offenbar hatte der Fußballlehrer im Vorfeld schon eine Ahnung, dass eine Überraschung in der Luft liegen könnte.