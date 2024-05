Das 0:3 im Relegations-Hinspiel seines VfL gegen Fortuna-Düsseldorf am Donnerstagabend (23.5.2024) hatte tiefe Spuren beim Fußball-Profi des FC Bayern hinterlassen. Die Bochumer können den Abstieg kaum noch verhindern. Und Goretzka litt sichtlich darunter.

In der Ruhrgebietsstadt wurde Goretzka vor 29 Jahren geboren, dort, bei jenem VfL, hatte er erste Schritte in den professionellen Fußball gemacht. Sein Herz hängt an diesem Traditionsverein - und schien an diesem traurigen Abend gebrochen zu sein.