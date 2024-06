Bayer Leverkusens logische Sechser-Rechnung mit Aleix Garcia

Sechserposition: Aller guten Dinge sind vier

Das Ergebnis dieser Rechnung ist in Leverkusen nun die Verpflichtung des spanischen Nationalspielers Aleix Garcia. Er stößt als vierter Sechser neben Exequiel Palacios, Robert Andrich und Anführer Granit Xhaka hinzu. " Aleix Garcia ist ein Spieler mit ausgezeichneten strategischen Fähigkeiten, er ist extrem passsicher und agiert von der Sechserposition aus mit großer Übersicht" , bescheinigte ihm Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Garcia habe "Führungsqualitäten, die für uns in den kommenden Jahren sehr wertvoll sein werden" .

Der 26-jährige Katalane, der einen Fünfjahresvertrag erhält, schließt in Leverkusen nach der Doppelbesetzungs-Maxime eine Lücke - weil eben aller guten Dinge auf der Sechs vier sind. Beim großen Konkurrenten Bayern München galt das im vergangenen Jahrzehnt ebenfalls.

Die markantesten Vierer-Konstellationen beim FCB auf den Sechserpositionen in jüngerer Vergangenheit lesen sich wie ein "Who-is-who" des Weltfußballs. Da wären zum Beispiel Bastian Schweinsteiger, Javi Martinez, Toni Kroos und Luiz Gustavo in der Saison 2012/13. Ein Jahr später stieß Thiago Alcantara hinzu. Die Saison darauf ersetzte Xabi Alonso den abgewanderten Kroos.

Und so ging es weiter. Arturo Vidal kam zur Spielzeit 2015/16, weil es Schweinsteiger zu Manchester United zog. Zwei Jahre später wirkten als Vierer-Konstellation auf der Sechs: Thiago, Martinez, Vidal und der neuverpflichtete Corentin Tolisso. Ein Jahr später wurde Leon Goretzka geholt - wegen seines großen Talents, aber auch, weil sich Renato Sanches ein Jahr zuvor als Flop entpuppt hatte. Und auch Joshua Kimmich wurde auf der Sechserposition zu einer weiteren Größe.

Garcia erwartet bei B04 größerer Konkurrenzdruck

Wer Titel gewinnen und verteidigen will, tut also gut daran, mindestens vier starke zentral-defensive Mittelfeldspieler im Kader zu haben, so die Theorie. Garcia wird sich dabei in seiner Rolle bei Leverkusen vermutlich umstellen müssen, das bringt der Wechsel zum deutschen Meister und Pokalsieger mit sich.