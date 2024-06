Bayer Leverkusen verpflichtet Spanier Aleix Garcia

Wie der frisch gebackene deutsche Meister und Pokalsieger am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 18 Millionen Euro.

Garcia führte das Überraschungsteam aus Girona in der vergangenen Saison in 37 Einsätzen als Kapitän völlig überraschend auf Platz 3 in "La Liga". Damit qualifizierten sich die Katalanen erstmals für die Champions League. Der defensive Mittelfeldspieler steuerte insgesamt drei Tore und sechs Assists bei.

" Aleix Garcia ist ein Spieler mit ausgezeichneten strategischen Fähigkeiten, er ist extrem passsicher und agiert von der Sechser-Position aus mit großer Übersicht ", schwärmte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes von dem Neuzugang, der bislang zwei Einsätze für die A-Nationalmannschaft seines Landes zu verzeichnen hat. " Aleix besitzt Führungsqualitäten, die für uns in den kommenden Jahren sehr wertvoll sein werden. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Verwirklichung unserer ambitionierten Ziele. "

