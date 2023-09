Neun Punkte aus drei Spielen, so gut war Bayer nur 2003 und 2013 in die Saison gestartet. Letztes Jahr gab es zum selben Zeitpunkt sogar drei Niederlagen. Maßgeblichen Anteil am jetzigen Erfolg hat Neuzugang Boniface, aktuell wohl eine der großen Attraktionen der Bundesliga. Gegen die Lilien erzielte er seinen zweiten Doppelpack (21./61.) in Serie, war bislang an sechs der elf Bayer-Treffer beteiligt.

