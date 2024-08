"Gigantisch": Bayer trägt sich ins Goldene Buch von NRW ein

"Wir sind stolz auf sie, auf dieses Aushängeschild des nordrhein-westfälischen Fußballs" , sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst, der den Doublesieger am Montag in der Staatskanzlei in Düsseldorf empfing. Bayers " gigantische" Leistung hat ganz viele Leute elektrisiert" , erklärte der CDU-Politiker.

"Diese Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit, großer Leidenschaft und echten Teamgeists", lobte der 49-Jährige das Team von Trainer Xabi Alonso. "Wir sind wirklich stolz" , sagte Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro: " Vielen Dank an dich, Hendrik, weil du uns immer tatkräftig vor Ort unterstützt hast. "

Wüst bedankt sich für "Vorbildfunktion"