Köln gegen Dortmund - zwei Bundesligisten auf Stürmersuche

Adamyan mit neuer Chance?

Es könnte auf die Tempovariante hinauslaufen und damit jemanden, der zuletzt auf dem Abstellgleis verweilte: Sargis Adamyan. "Er weiß definitiv, wo das Tor steht. Wenn man sich seine Stationen anschaut, kam er immer auf Quote. Er hat seine Stärken in der Box" , sagte Schultz.

Mehr Tempo als Dietz und Tigges bringt der Armenier in jedem Fall mit. Dafür haperte es bei ihm zu oft am Abschluss - wie in der gesamten Offensive. "Wir müssen natürlich auch auf Größe und Wucht bei Standards schauen. Es wird ein Abwägen" , erklärte Schultz. Eine andere Option könnten die schnellen Jan Thielmann oder Linton Maina neben einem großen Stoßstürmer sein.

Schultz sieht FC "auf Augenhöhe"

Mutig formulierte der FC-Trainer trotz Verletzungssorgen die Ziele für die Partie: "Ich sehe uns auf Augenhöhe und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen." Im Hinspiel gab es eine knappe 0:1-Niederlage der Kölner trotz starker Leistung. Damals sorgte Donyell Malen erst kurz vor Schluss für das Dortmunder Sieg-Tor.