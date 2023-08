Köln leiht Carstensen aus Genk aus

Carstensen kommt für ein Jahr auf Leihbasis, wie die Kölner am Freitag (04.08.2023) bestätigten. Der Däne war zuletzt beim KRC Genk unter Vertrag, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Nun soll er beim 1. FC Köln hinten rechts den Konkurrenzdruck auf den gesetzten Benno Schmitz erhöhen.

Sportchef Keller: "Er bringt viel für unsere Spielidee mit"

Kölns Sportchef Christian Keller sagte: "Rasmus bringt vieles von dem mit, was für unsere Spielidee wichtig ist. Deshalb sind wir überzeugt, dass er nach überschaubarer Eingewöhnungszeit für ordentlich Konkurrenzkampf sorgen wird." Carstensen selbst will vor allen den Fans zeigen, dass er "eine Verstärkung" sein könne.

Der 22-Jährige lief 2021/22 in der dänischen Liga für Silkeborg in 31 Partien auf und bereitete dabei acht Tore vor. Eines erzielte er selber. Danach wechselte er nach Belgien, wo er jedoch nur auf vier Spiele und einen Assist kam. Erstmals mit dem FC auf Platz könnte Carstensen bereits am Samstag stehen: Dann spielen die Kölner im Rahmen ihrer Saisoneröffnung in einem Testspiel zuhause gegen den FC Nantes.

Quelle: red