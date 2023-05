Jonas Hector - große Bühne für den "Ewigtreuen"

Besonders gut kam in Köln an, dass er dem FC die Treue hielt - 13 Jahre lang, fünf davon als Kapitän. Er ging als Nationalspieler mit in die zweite Liga, er hat besser dotierte Angebote abgelehnt, weil er sich in Köln wohlfühlte. Es passt zu Hector, dass er selbst seinen Abschiedszeitpunkt wählte. Er hat es mit sich ausgemacht, sich nicht drängen lassen und nur nach seinem Gefühl entschieden.

Abschied am Geburtstag

Doch Hector steht im letzten Jahrzehnt nicht nur für den Abstiegskampf, in dem der FC oft mitmischte oder sogar den Gang in die zweite Liga. Mit ihm gelangen auch große Erfolge: So wie 2017, als der FC erstmals nach 25 Jahren wieder den Europapokal erreichte und Fans feierten, als wäre der FC gerade Deutscher Meister geworden. Das Kunststück wiederholte Köln im vergangenen Jahr sogar.

Platzsturm

Nun also folgt das letzte Spiel Hectors - auch für ihn wird es hoch emotional werden. Ausgerechnet an seinem 33. Geburtstag in seinem "Wohnzimmer" in Köln gegen den FC Bayern München. Einen größeren Rahmen für den Abschied des FC-Kapitäns kann es kaum geben. Es gilt als sicher, dass die Fans ihn und Kollege Horn mit einer Choreographie ehren werden.

Baumgart: "Vorzeitige Auswechslung nicht planbar"