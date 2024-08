Das gab der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrpott am Mittwochabend (14.08.2024) bekannt. Zum ersten Mal wird der VfL mit dem Schriftzug in Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums von Grönemeyer in der Erstrundenpartie beim SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 15.30 Uhr) auflaufen.