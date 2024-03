Am Donnerstag gab der 30 Jahre alte Mannschaftskapitän knapp sechs Monate nach einer Schulterverletzung im Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen sein Comeback.

Beim 2:0 (1:0)-Erfolg auf dem Trainingsgelände der Gladbacher erhielt Omlin über die volle Distanz Spielpraxis und bekam mehrfach Gelegenheit sich auszuzeichnen. Die Treffer für die Borussia erzielte Shio Fukuda mit einem Doppelpack (14. Minute/48.).

Sein bislang letztes Pflichtspiel für die Borussia absolvierte Omlin am 26. August des vergangenen Jahres. Kurz darauf wurde der Schweizer an der Schulter operiert. Während Omlins Abwesenheit hatte sich Torhüter Moritz Nicolas in Mönchengladbach zu einer festen Größe entwickelt.