Borussia Mönchengladbach eröffnet die Jagd auf Meister Leverkusen

Ausgewählt haben die Programmplaner ein brisantes Westduell, in dem Meister Bayer Leverkusen der Gejagte ist. Noch nie hat ein Meister das Eröffnungsspiel verloren, und auch an diesem Freitag spricht alles für das Überfliegerteam der vergangenen Saison.

Leverkusen heiß auf Saisonstart

Die erste Ansage an die Konkurrenz lieferte das Team von Cheftrainer Xabi Alonso bereits am vergangenen Samstag, als die Werkself in einem packenden Duell gegen Vizemeister VfB Stuttgart den Supercup holte.

"Der Spirit ist wieder da", sagte Alonso. Es habe sich gezeigt, "dass wir diesen Hunger nicht verloren haben", so Alonso. Auch in der Liga werde es darum gehen, betonte Antreiber Robert Andrich, "dass uns jedes Team schlagen will".

Riesige Vorfreude bei Borussia

Die erste Möglichkeit dazu haben also die Gladbacher, die mit "riesiger Vorfreude" (Sportdirektor Roland Virkus) ins Eröffnungsspiel gehen und auch eine kleine Chance wittern. "Zu Saisonbeginn brauchen Mannschaften immer ein bisschen, bis sie in den Flow kommen" , sagt Virkus: "Vielleicht liegt da unsere Chance."

Ein guter Saisonstart wäre für die Gladbacher nicht unwichtig, auch um die Saison gleich in eine gute Richtung zu lenken und die vergangenen ehe tristen Monate vergessen zu machen.